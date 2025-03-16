В Башкирии скончался известный журналист Иршат Тляумбетов.

«Он обладал своеобразной манерой и стилем повествования. Перу писателя присущ колоритный народный язык, умение образно, незаурядно показать жизнь простых людей, внешне ничем не привлекательных, но обладающих прекрасными душевными качествами. Иршат Анварович оставил яркий след не только в башкирской журналистике, но и в современной прозе», — рассказал «Башинформу» Айгиз Баймухаметов.