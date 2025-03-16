В Башкирии скончался известный журналист Иршат Тляумбетов.

После продолжительной болезни ушел из жизни известный журналист, писатель, экс-главред республиканского молодежного журнала «Шонкар» Иршат Тляумбетов. Об этом сообщили в Союзе писателей Башкирии.
Председатель Союза писателей республики, депутат Госсобрания РБ Айгиз Баймухаметов отметил, что Иршат Тляумбетов творил до последних дней, работал над выпуском новой книги.
«Он обладал своеобразной манерой и стилем повествования. Перу писателя присущ колоритный народный язык, умение образно, незаурядно показать жизнь простых людей, внешне ничем не привлекательных, но обладающих прекрасными душевными качествами. Иршат Анварович оставил яркий след не только в башкирской журналистике, но и в современной прозе», — рассказал «Башинформу» Айгиз Баймухаметов.
Иршат Тляумбетов родился 26 марта 1962 года в деревне Аскар Бурзянского района. Окончил исторический факультет БашГУ и аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «Политические процессы и технологии, этнополитическая конфликтология».
Трудовую деятельность начал в 1985 году в редакции республиканской газеты «Ленинец» — «Ленинсы». Работал секретарем Комитета комсомола Бурзянского леспромхоза, учителем в Аскаровской средней школе. С 1995 года — корреспондент-политический обозреватель республиканской газеты «Башкортостан». Работал заведующим отделом, заместителем главного редактора. В 2002—2008 годах занимал должность главного редактора республиканского молодежного журнала «Шонкар». Член Союза писателей Республики Башкортостан. И. Тляумбетовым изданы книги рассказов, повестей «Урман әбейе» (1988, «Лесная бабушка»), «Тау эйәһе» (1992, «Хозяин гор»).
Прощание с Иршатом Тляумбетовым состоится на его малой родине — в деревне Аскарово Бурзянского района 17 марта в 12.00 часов.
«Башинформ» выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.