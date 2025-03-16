Первый полностью импортозамещенный образец МС-21 собрали в Иркутске

На Иркутском авиазаводе собрали первый опытный образец импортозамещенного самолета МС-21. Как стало известно КП-Иркутск, об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Вадим Бадеха.
— Первый опытный образец полностью изготовлен, собран. Завершены наземные отладки. И мы ожидаем в ближайшее время завершения отработок наземных систем, их испытаний и готовимся к началу летной работы, — рассказали в пресс-службе правительства РФ.
Ранее Иркутский авиационный завод получил партию серийных авиадвигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21. Для двигателя специально изготовили лопатки вентилятора из легчайшего титана. Также специалистами были созданы еще 16 критических технологий, включающих новые материалы, покрытия и конструктивные решения.