В Перми затопило «Дом счастья», где помогают детям-инвалидам

«Дом счастья», где помогают детям-инвалидам, затопило в Перми.
Об этом в Сети сообщила руководитель общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва.
«Затоплен цокольный этаж, зданию грозит опасность. Барабанная студия вся в воде. Основная задача — расчистить снег на полтора метра от стен здания на шоссе Космонавтов, 181а. Сделали уже много: забетонировали провал, откачали воду, сделали жёлоб, но работа ещё не окончена. Надо освобождать отмостку и защищать дом от нового подтопления. С инвентарём можно приходить в любое время», — сообщила Анастасия Гилёва.
Руководитель общественной организации подключилась к работе по спасению «Дома счастья» сразу, как только вернулась в Пермь.
«С самолёта и сразу убирать воду от “Дома счастья”. Очень жалко, что нет мужчин, которые придут на помощь. Удивительно, ведь у каждого ребёнка есть папа», — говорит Анастасия Гилёва в ролике, который прикреплён к посту.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что затопило улицы в Индустриальном районе. Это случилось 14 марта неподалёку от улицы Стахановской, рассказали очевидцы в Сети. Причиной стала авария на коммуникациях. В ресурсоснабжающей компании рассказали, что на место уже направили специалистов.