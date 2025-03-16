В Перми затопило «Дом счастья», где помогают детям-инвалидам

«Затоплен цокольный этаж, зданию грозит опасность. Барабанная студия вся в воде. Основная задача — расчистить снег на полтора метра от стен здания на шоссе Космонавтов, 181а. Сделали уже много: забетонировали провал, откачали воду, сделали жёлоб, но работа ещё не окончена. Надо освобождать отмостку и защищать дом от нового подтопления. С инвентарём можно приходить в любое время», — сообщила Анастасия Гилёва.