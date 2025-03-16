В Иркутске разыскивают мужчину, расплатившегося чужой картой

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении покупок с помощью чужой карты. Мужчина приобрел алкоголь, сигареты и продукты за счет женщины, потерявшей карту, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, с заявлением о подозрительных списаниях средств к правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла карту в Правобережном округе Иркутска, после чего она стала получать уведомления о покупках, которые не совершала. Сотрудники полиции выяснили, что обнаружить карту мог мужчина, попавший на видео.
Сыщики призывают его самостоятельно явиться в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» для выяснения обстоятельств произошедшего.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: