Под Оханском в месте находки трогонтериевого слона установят арт-объект

В Пермском крае под Оханском планируют установить новый арт-объект. Он появится на высоком берегу реки Камы в месте раскопок древнего трогонтериевого слона. О проекте сообщили местные власти.
Возведение арт-объекта выше деревни Замании обсудили председатель краевого правительства Алексей Черников и администрация Оханского округа.
«Неплохо сделать на месте раскопок трогонтериевого слона какой-то объект, который свидетельствовал бы об этой находке. Я надеюсь, что у нас это получится сделать», — отметил Алексей Черников.
По его мнению, реализация замысла может повысить туристическую привлекательность Оханского округа. Конкретных предложений пока нет.
«Если такой объект появится, то проходящие мимо круизные лайнеры могли бы его увидеть», — отметил зампред правительства.
В администрации Оханского округа высоко оценили предложенную идею, назвав ее прекрасной. Там считают, что место для арт-объекта — очень интересное и хорошо заметно с проплывающих теплоходов.
«Находка уникальная, забота о собственном историческом наследии налицо», — подчеркнули в администрации округа.
Краевые власти планируют открыть в Перми новое музейное пространство «Заводе Шпагина». Музей «Пермский период» включит 7 тыс. экспонатов, включая трогонтериевого слона.