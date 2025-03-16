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Группа из Омска «5Утра» борется за звание «Группы года»

Музыканты номинированы на премию «Жара Music Awards».

Источник: Комсомольская правда

Группа из Омска «5Утра» в своем телеграм-канале поделилась с поклонниками хорошей новостью. Бывшие омичи Никита и Анна Беляковы поборются за престижную музыкальную премию «Жара Music Awards» в номинации «Группа года».

Конкуренцию им составят Gayazov$ Brother$, Artik & Asti, «Моя Мишель», «Руки Вверх!» и «Три дня дождя». Победитель определится 10 апреля.

«Группу года» определят с помощью народного голосования, в котором можно поучаствовать на официальном сайте премии.

Ранее мы писали о том, что группа «5Утра» поддержала Омск в борьбе за звание «Молодежная столица России».