Группа из Омска «5Утра» борется за звание «Группы года»

Группа из Омска «5Утра» в своем телеграм-канале поделилась с поклонниками хорошей новостью. Бывшие омичи Никита и Анна Беляковы поборются за престижную музыкальную премию «Жара Music Awards» в номинации «Группа года».
Конкуренцию им составят Gayazov$ Brother$, Artik & Asti, «Моя Мишель», «Руки Вверх!» и «Три дня дождя». Победитель определится 10 апреля.
«Группу года» определят с помощью народного голосования, в котором можно поучаствовать на официальном сайте премии.
Ранее мы писали о том, что группа «5Утра» поддержала Омск в борьбе за звание «Молодежная столица России».