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Красноярца оштрафовали на 10 тысяч рублей за ложный донос на соседку

Красноярец обвинил соседку в получении микрозайма на его имя, но сам стал фигурантом дела о ложном доносе.

Источник: AP 2024

Красноярца оштрафовали на 10 тысяч рублей за обвинение соседки в получении микрозайма на его имя. Об этом сообщили в краевой полиции.

Напомним, в ноябре 64-летний мужчина сообщил в дежурную часть, что его знакомая через интернет оформила на его имя два микрозайма по 7 тысяч рублей каждый. Следователи возбудили уголовное дело о краже, однако в последствии полицейские усомнились в словах «потерпевшего».

Оказалось, что женщина действительно оформила займы, но об этом ее попросил сам сосед, так как сам он не умел пользоваться интернетом. Деньги он потратил на себя, а когда подошло срок погашения, решил попытаться избежать ответственности и оклеветал женщину. Красноярец полагал, что полицейские не поверят ранее судимой женщине.

В результате хитрый красноярец не только остался с долгом в 14 тысяч рублей, но и по решению суда должен выплатить штраф.