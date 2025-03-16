Красноярца оштрафовали на 10 тысяч рублей за ложный донос на соседку

Оказалось, что женщина действительно оформила займы, но об этом ее попросил сам сосед, так как сам он не умел пользоваться интернетом. Деньги он потратил на себя, а когда подошло срок погашения, решил попытаться избежать ответственности и оклеветал женщину. Красноярец полагал, что полицейские не поверят ранее судимой женщине.