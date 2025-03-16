Красноярца оштрафовали на 10 тысяч рублей за ложный донос на соседку

Красноярца оштрафовали на 10 тысяч рублей за обвинение соседки в получении микрозайма на его имя. Об этом сообщили в краевой полиции.
Напомним, в ноябре 64-летний мужчина сообщил в дежурную часть, что его знакомая через интернет оформила на его имя два микрозайма по 7 тысяч рублей каждый. Следователи возбудили уголовное дело о краже, однако в последствии полицейские усомнились в словах «потерпевшего».
Оказалось, что женщина действительно оформила займы, но об этом ее попросил сам сосед, так как сам он не умел пользоваться интернетом. Деньги он потратил на себя, а когда подошло срок погашения, решил попытаться избежать ответственности и оклеветал женщину. Красноярец полагал, что полицейские не поверят ранее судимой женщине.
В результате хитрый красноярец не только остался с долгом в 14 тысяч рублей, но и по решению суда должен выплатить штраф.