Рапсиме и Ибраим стали самыми редкими именами новорожденных в Башкирии

Реестр ЗАГС опубликовал статистику самых популярных и редких имен новорожденных в 2025 году. Речь идет о младенцах, появившихся на свет с 1 января по 16 марта.
Согласно представленным данными, самыми редкими именами у девочек стали Рапсиме, Анжелика, Физалия, Ранель и Тайииба, у мальчиков — Ибраим, Виталий, Кемаль, Далер и Тео.
Что касается наиболее популярных имен, то у мальчиков это Амир (так назвали 102 малышей), Эмир (88), Тимур (69), Мирон (68) и Артем (67), а у девочек Амелия (95), Амина (89), Ева и Эмилия (76), а также Ясмина (73).
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