Рапсиме и Ибраим стали самыми редкими именами новорожденных в Башкирии

Что касается наиболее популярных имен, то у мальчиков это Амир (так назвали 102 малышей), Эмир (88), Тимур (69), Мирон (68) и Артем (67), а у девочек Амелия (95), Амина (89), Ева и Эмилия (76), а также Ясмина (73).