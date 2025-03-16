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Рапсиме и Ибраим стали самыми редкими именами новорожденных в Башкирии

В Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС опубликовал статистику самых популярных и редких имен новорожденных в 2025 году. Речь идет о младенцах, появившихся на свет с 1 января по 16 марта.

Согласно представленным данными, самыми редкими именами у девочек стали Рапсиме, Анжелика, Физалия, Ранель и Тайииба, у мальчиков — Ибраим, Виталий, Кемаль, Далер и Тео.

Что касается наиболее популярных имен, то у мальчиков это Амир (так назвали 102 малышей), Эмир (88), Тимур (69), Мирон (68) и Артем (67), а у девочек Амелия (95), Амина (89), Ева и Эмилия (76), а также Ясмина (73).

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