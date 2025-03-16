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Над Ростовской областью минувшей ночью сбили пять БПЛА

Ночная атака дронов: ПВО сбила пять украинских БПЛА над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 15 на 16 марта над территорией Ростовской области силы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию об отраженной атаке БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. По предварительным данным, на земле нет пострадавших и разрушений.

Всего за прошедшую ночь на территории России силы ПВО сбили 31 вражеский дрон. Так, 16 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, еще девять над территорией Белгородской области, один над Курской.