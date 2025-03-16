Как объехать многочасовую пробку на трассе М-5 в Челябинской области, рассказали водителям

— В связи с большим скоплением и низкой скоростью движения грузовых транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» на 1588 километре в районе Сима, водителям легковых автомобилей рекомендуется объезжать данный участок через Миньяр, — сообщили в ГАИ по Челябинской области. — Обращаем внимание, что движение по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрено только для легкового транспорта.
Накануне на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области собралась длинная, около 40 километров, пробка. Движение почти полностью стояло на участке между Симом и Усть-Катавом. Причиной водители назвали ямы на дороге в сторону Башкирии. Однако проблема актуальна и в воскресенье, что подтверждают сообщения в соцсетях и данные онлайн-карт.
Ранее в ФКУ Управление федеральных дорог «Южный Урал» напомнили, что участок трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до Кропачёво (с 1548 по 1609 километры) расширяют до четырёх полос, так же там продолжаются работы по строительству и реконструкции. При этом на участке с 1564 по 1578 километра в Ашинском районе движение уже запустили по новому дорожному полотну. А завершить реконструкцию на участках с 1548 по 1564 и с 1598 по 1609 километры планируется в 2026 году. До тех пор преодолеть участок с 1548 по 1564 километры можно только по временной объездной дороге, которую построили в рамках реконструкции данного участка. Двигаться там можно с ограничением скоростного режима, дорожное полотно находится в нормативном состоянии.
Напомним, а четыре участка трассы М-5 «Урал» общей протяжённостью 83 километра, расположенные в горнозаводской зоне Челябинской области, расширят до четырёх полос. Работы проведут в несколько этапов.