В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 17 марта, жителям региона стоит подготовиться к сложным погодным условиям. По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидаются интенсивные осадки: дождь сменится мокрым снегом, а местами на западе области прогнозируются сильные снегопады.
На дорогах образуется гололедица, особенно опасная в горных районах. Специалисты ФКУ «Упрдор Южный Урал» предупреждают, что ухудшение погоды сохранится как минимум до конца дня. Водителям советуют соблюдать осторожность, а пешеходам — избегать скользких участков.
Как сообщают метеорологи, в регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит −3, +2 °C, днем +7, +12°C. Ожидается ветер южной четверти со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.