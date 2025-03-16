Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области 17 марта объявляется штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +18° 7 м/с 88% 755 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 17 марта, жителям региона стоит подготовиться к сложным погодным условиям. По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидаются интенсивные осадки: дождь сменится мокрым снегом, а местами на западе области прогнозируются сильные снегопады.

На дорогах образуется гололедица, особенно опасная в горных районах. Специалисты ФКУ «Упрдор Южный Урал» предупреждают, что ухудшение погоды сохранится как минимум до конца дня. Водителям советуют соблюдать осторожность, а пешеходам — избегать скользких участков.

Как сообщают метеорологи, в регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит −3, +2 °C, днем +7, +12°C. Ожидается ветер южной четверти со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.