В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение

На дорогах образуется гололедица, особенно опасная в горных районах. Специалисты ФКУ «Упрдор Южный Урал» предупреждают, что ухудшение погоды сохранится как минимум до конца дня. Водителям советуют соблюдать осторожность, а пешеходам — избегать скользких участков.