Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи шайб, забросил и белорус Протас

Овечкин за карьеру забил в чемпионатах НХЛ уже 887 голов. Чтобы повторить рекорд легендарного Уэйна Гретцки (894), надо еще семь раз поразить ворота, а чтобы его превзойти — восемь. До конца регулярного чемпионата осталось 15 игр.