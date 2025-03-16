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Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи шайб, забросил и белорус Протас

Овечкин и Протас помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин и белорус Алексей Протас внесли существенный вклад в победу над «Сан-Хосе Шаркс» в чемпионате НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» разгромил на выезде «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1. Белорус Протас забил победный гол, а Овечкин поставил точку, забросив пятую шайбу своей команды.

Овечкин за карьеру забил в чемпионатах НХЛ уже 887 голов. Чтобы повторить рекорд легендарного Уэйна Гретцки (894), надо еще семь раз поразить ворота, а чтобы его превзойти — восемь. До конца регулярного чемпионата осталось 15 игр.

Ранее мы писали, что Протас набрал в этом сезоне уже 59 бомбардирских баллов и повторил рекорд для белорусов в НХЛ.

Еще рассказали, что победитель финала Соболенко — Андреева в Индиан-Уэллсе получит больше $1 000 000.