Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи шайб, забросил и белорус Протас

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин и белорус Алексей Протас внесли существенный вклад в победу над «Сан-Хосе Шаркс» в чемпионате НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» разгромил на выезде «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1. Белорус Протас забил победный гол, а Овечкин поставил точку, забросив пятую шайбу своей команды.
Овечкин за карьеру забил в чемпионатах НХЛ уже 887 голов. Чтобы повторить рекорд легендарного Уэйна Гретцки (894), надо еще семь раз поразить ворота, а чтобы его превзойти — восемь. До конца регулярного чемпионата осталось 15 игр.
Ранее мы писали, что Протас набрал в этом сезоне уже 59 бомбардирских баллов и повторил рекорд для белорусов в НХЛ.
Еще рассказали, что победитель финала Соболенко — Андреева в Индиан-Уэллсе получит больше $1 000 000.