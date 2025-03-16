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На свердловских трассах начнутся тотальные проверки большегрузов

В Свердловской области с 17 по 21 марта Госавтоинспекция проведет масштабные проверки грузовых автомобилей.

«Эта мера направлена на предотвращение аварий с участием грузового транспорта, которые уже унесли шесть жизней и привели к травмам 24 человек с начала 2025 года», — рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Свердловской области.

Особое внимание экипажи ДПС уделят перевозке опасных грузов, соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также техническому состоянию большегрузов.

Кроме того, во время рейдов будут выявлять случаи незаконной предпринимательской деятельности.

Сообщается, что в мероприятиях помимо инспекторов ДПС будут участвовать представители различных ведомств.

Ранее «МК-Урал» писал, что управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области на предстоящей неделе проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на обеспечение своевременной оплаты штрафов за административные нарушения.