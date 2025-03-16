Белорус Артем Левшунов набрал первое очко в НХЛ за «Чикаго»

В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» в гостях уступил «Ванкуверу» со счетом 2:6, а Левшунов заработал ассистентский балл.
Белорусский защитник Артем Левшунов, недавно дебютировавший за «Чикаго», на 46-й минуте отпасовал на Вайятта Кайзера и тот сократил отставание в счете — 2:4. Это первое бомбардирское очко в копилку молодого белоруса.
Артем Левшунов начинал матч во второй паре защиты с Алексом Власиком и провел на льду 22 минуты и 39 секунд. Всего он сыграл в НХЛ три матча.
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