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Белорус Артем Левшунов набрал первое очко в НХЛ за «Чикаго»

Белорусский защитник Артем Левшунов набрал первое очко в НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» в гостях уступил «Ванкуверу» со счетом 2:6, а Левшунов заработал ассистентский балл.

Белорусский защитник Артем Левшунов, недавно дебютировавший за «Чикаго», на 46-й минуте отпасовал на Вайятта Кайзера и тот сократил отставание в счете — 2:4. Это первое бомбардирское очко в копилку молодого белоруса.

Артем Левшунов начинал матч во второй паре защиты с Алексом Власиком и провел на льду 22 минуты и 39 секунд. Всего он сыграл в НХЛ три матча.

Ранее мы писали, что Протас набрал в этом сезоне уже 59 бомбардирских баллов и повторил рекорд для белорусов в НХЛ.

Еще рассказали, что победитель финала Соболенко — Андреева в Индиан-Уэллсе получит больше $1 000 000.