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Водитель погиб, пассажир в больнице: в Башкирии произошло смертельное ДТП

В Башкирии в ДТП со Skoda Octavia погиб водитель Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 марта, в Бакалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 107-м километре дороги Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы. Там 52-летний мужчина за рулем Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте. Его пассажира с различными травмами доставили в больницу.

Фото: ГАИ Башкирии.

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