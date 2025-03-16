Водитель погиб, пассажир в больнице: в Башкирии произошло смертельное ДТП

Авария случилась на 107-м километре дороги Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы. Там 52-летний мужчина за рулем Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте. Его пассажира с различными травмами доставили в больницу.