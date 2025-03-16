Красноярская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над второй ракеткой мира

Стоит отметить, что ранее Андреева уже одержала победу на турнире WTA 1000 в Дубае, став первой ракеткой России. За ту победу она получила призовые в размере 597 тысяч долларов и на пресс-конференции призналась, что еще не решила, как потратит эти деньги.