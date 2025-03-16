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Красноярская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над второй ракеткой мира

Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Источник: БЕЛТА

Уроженка Красноярска Мирра Андреева добилась впечатляющей победы над польской теннисисткой Игой Швёнтек, занимающей второе место в мировом рейтинге, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3 и продолжался 2 часа 17 минут. После этой встречи счет в личных встречах между Андреевой и Швёнтек стал 2:1 в пользу красноярской спортсменки.

В финале турнира, который пройдет 16 марта, Мирра встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Победительница получит 1000 рейтинговых очков и более 1,1 миллиона долларов призовых.

Стоит отметить, что ранее Андреева уже одержала победу на турнире WTA 1000 в Дубае, став первой ракеткой России. За ту победу она получила призовые в размере 597 тысяч долларов и на пресс-конференции призналась, что еще не решила, как потратит эти деньги.