В Омск не пустили 3 тонны «подозрительного» сырного продукта

Сотрудники Россельхознадзора в Омской области предотвратили ввоз подозрительной партии сырного продукта. Грузовик с тремя тоннами продукции был задержан в пункте пропуска «Черлакский» при попытке доставки груза из Караганды в Омск.
Проблема заключалась не в составе продукта, который, как известно, содержит заменители молочного жира, а в подмене данных в сопроводительной документации. Вместо фактического производителя (ТОО «Евразиан Милк») в ветеринарных сертификатах фигурировало название отправителя — АО «Евразиан Фудс».
По мнению специалистов Россельхознадзора, такая подмена может указывать на попытку замаскировать происхождение продукции, что создает риск для потребителей.
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