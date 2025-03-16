Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск не пустили 3 тонны «подозрительного» сырного продукта

С документами у компании возникли накладки.

Источник: Управление Россельхознадзора по Омской области

Сотрудники Россельхознадзора в Омской области предотвратили ввоз подозрительной партии сырного продукта. Грузовик с тремя тоннами продукции был задержан в пункте пропуска «Черлакский» при попытке доставки груза из Караганды в Омск.

Проблема заключалась не в составе продукта, который, как известно, содержит заменители молочного жира, а в подмене данных в сопроводительной документации. Вместо фактического производителя (ТОО «Евразиан Милк») в ветеринарных сертификатах фигурировало название отправителя — АО «Евразиан Фудс».

По мнению специалистов Россельхознадзора, такая подмена может указывать на попытку замаскировать происхождение продукции, что создает риск для потребителей.

Ранее мы сообщали, что омичи не стали делиться тюльпанами с жителями Казахстана накануне Международного женского дня.