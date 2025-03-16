В Омск не пустили 3 тонны «подозрительного» сырного продукта

Проблема заключалась не в составе продукта, который, как известно, содержит заменители молочного жира, а в подмене данных в сопроводительной документации. Вместо фактического производителя (ТОО «Евразиан Милк») в ветеринарных сертификатах фигурировало название отправителя — АО «Евразиан Фудс».