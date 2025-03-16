Хайнань создаст всемирно узнаваемый бренд парчовой продукции малой народности ли

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань создаст всемирно узнаваемый бренд для продукции из парчи мастеров малой народности ли — автохтонного этноса, издавна проживающего на острове. Об этом сообщили местные власти.
Как уточняется в «Пятилетнем плане действий по защите и развитию традиционного искусства прядения, крашения, ткачества и вышивки народности ли (2025−2029 гг.)», опубликованном хайнаньской администрацией, компетентные государственные органы будут способствовать повышению осведомленности широких слоев общественности об этих парчовых тканях. Правительство собирается поддерживать лиц, специализирующихся на их изготовлении, помогать продвижению соответствующих товаров на крупных международных конгрессно-выставочных мероприятиях, в том числе на Неделе моды в Париже.
Кроме того, планируется задействовать рекламные и маркетинговые ресурсы, активно внедрять парчу народности ли в культурной сфере, включая выступления артистов, а также в области туризма. Параллельно будут организованы курсы по обучению технологии изготовления подобных тканей — для этого на Хайнане появится 4−5 специальных образовательных центров провинциального уровня.
Важную роль в работе по популяризации парчовой продукции народности ли, как отмечается, должны сыграть СМИ. Ожидается, что благодаря серии стимулирующих мер власти смогут увеличить количество рекламных каналов, в том числе путем оказания поддержки распространению информации об организациях, предприятиях и мастерах, занимающихся этим промыслом.
Как уточняется в указанном правительственном плане, Хайнань будет стремиться, чтобы парча ли заняла прочное место в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Ожидается, что к 2029 году этот традиционный продукт станет еще одной «визитной карточкой» регионального порта свободной торговли.
Народность ли считается самым древним этносом Хайнаня. Это национальное меньшинство сохранило многие обычаи и традиции, уходящие корнями в эпоху неолита. Его представители говорят на языке, принадлежащем к тай-кадайской семье, к которой относятся тайский и лаосский. Большинство из них проживают в центральной части провинции, где произрастают густые тропические леса.