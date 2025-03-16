Хайнань создаст всемирно узнаваемый бренд парчовой продукции малой народности ли

Как уточняется в «Пятилетнем плане действий по защите и развитию традиционного искусства прядения, крашения, ткачества и вышивки народности ли (2025−2029 гг.)», опубликованном хайнаньской администрацией, компетентные государственные органы будут способствовать повышению осведомленности широких слоев общественности об этих парчовых тканях. Правительство собирается поддерживать лиц, специализирующихся на их изготовлении, помогать продвижению соответствующих товаров на крупных международных конгрессно-выставочных мероприятиях, в том числе на Неделе моды в Париже.