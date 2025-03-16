Челябинские полицейские нагрянули с проверкой в хостелы

Рейд был организован Управлением по вопросам миграции. Проверки прошли в двух хостелах, расположенных в многоквартирных домах Курчатовского и Советского районов Челябинска.
Иностранцам, проживающим здесь, разъяснили, как в соответствии с законом привести свои документы в порядок, либо самостоятельно выехать из страны.
В ведомстве отметили, что только в этом году за нарушение правил пребывания в России привлечены к ответственности 526 нарушителей, возбуждено 242 уголовных дела за фиктивную постановку на миграционный учет.
Ранее мы писали об операции «Правопорядок» на территории региона. В ней приняли участие более трех тысяч силовиков.