К весне в Омске сильно подорожали овощи

Омскстат опубликовал данные о динамике цен на продукты по состоянию на конец февраля 2025 года. По данным статистов, к началу весны овощи в Омской области значительно подорожали.
Сильнее всего подскочил в цене картофель — на 13,8%. Также подскочили в цене белокочанная капуста и морковь (+12,4 и 11,3% соответственно). Чуть меньше, на 6,4%, поднялись в цене свежие помидоры.
Подорожали также говядина, копченые колбасы, водка и мясные консервы для детского питания.
Подешевели овощные консервы, зеленый чай, апельсины, гречка, макаронные изделия, курица и вареные колбасы.