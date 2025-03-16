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К весне в Омске сильно подорожали овощи

Сильнее всего подскочили в цене картофель, морковь и капуста.

Источник: Комсомольская правда

Омскстат опубликовал данные о динамике цен на продукты по состоянию на конец февраля 2025 года. По данным статистов, к началу весны овощи в Омской области значительно подорожали.

Сильнее всего подскочил в цене картофель — на 13,8%. Также подскочили в цене белокочанная капуста и морковь (+12,4 и 11,3% соответственно). Чуть меньше, на 6,4%, поднялись в цене свежие помидоры.

Подорожали также говядина, копченые колбасы, водка и мясные консервы для детского питания.

Подешевели овощные консервы, зеленый чай, апельсины, гречка, макаронные изделия, курица и вареные колбасы.