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В Иркутске полицейские ищут мужчину, который потратил деньги с чужой карты

Мужчина потратил деньги с чужой карты на продукты и сигареты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, который, предположительно, совершал покупки средствами с чужой карты. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МВД.

— В отдел полиции с заявлением о подозрительных списаниях денег обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла свою карту в Правобережном округе. После ей стали приходить уведомления о покупках, которые она не совершала, — говорится в сообщении.

Неизвестный приобрел на деньги пострадавшей алкоголь, сигареты и продуктовый набор. Оперативники установили, что карту мог найти мужчина, который попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские призывают мужчину самостоятельно явиться в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» для выяснения всех обстоятельств произошедшего.