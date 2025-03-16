В Иркутске полицейские ищут мужчину, который потратил деньги с чужой карты

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, который, предположительно, совершал покупки средствами с чужой карты. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МВД.
— В отдел полиции с заявлением о подозрительных списаниях денег обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла свою карту в Правобережном округе. После ей стали приходить уведомления о покупках, которые она не совершала, — говорится в сообщении.
Неизвестный приобрел на деньги пострадавшей алкоголь, сигареты и продуктовый набор. Оперативники установили, что карту мог найти мужчина, который попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские призывают мужчину самостоятельно явиться в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» для выяснения всех обстоятельств произошедшего.