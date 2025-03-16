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«Авангард» взял под опеку хищных птиц из омского зоопарка

Клуб будет заботиться о чёрном коршуне и орлане-белохвосте.

Источник: Om1 Омск

Хоккейный клуб «Авангард» продолжает поддерживать экологические инициативы и взял под опеку двух хищных птиц — чёрного коршуна и орлана-белохвоста из семейства ястребиных. Они содержатся в зоопарке Детского ЭкоЦентра в Омске.

В рамках этой инициативы в гости к новым подопечным клуба приехали юные хоккеисты академии «Авангард»-2012. В телеграм-канале омского «Авангарда» показали фото с мероприятия. Для ребят провели экскурсию по зоопарку, где рассказали о жизни пернатых хищников и их особенностях.

Теперь у «Авангарда» есть не только ястреб в эмблеме, но и реальные птицы под опекой.