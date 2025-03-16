«Авангард» взял под опеку хищных птиц из омского зоопарка

В рамках этой инициативы в гости к новым подопечным клуба приехали юные хоккеисты академии «Авангард»-2012. В телеграм-канале омского «Авангарда» показали фото с мероприятия. Для ребят провели экскурсию по зоопарку, где рассказали о жизни пернатых хищников и их особенностях.