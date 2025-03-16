Ушел из жизни писатель и журналист из Башкирии Иршат Тляумбетов

В Башкирии после продолжительной болезни на 63-м году жизни скончался писатель, журналист и бывший редактор молодежного журнала «Шонкар» Иршат Тляумбетов. Об этом сообщила администрация Бурзянского района, откуда родом покойный.
— Выражаем глубокие соболезнования его семье, родным и близким. Прощание состоится на его малой родине — в деревне Аскарово 17 марта в 12.00 часов, — передали в муниципалитете.
Тляумбетов окончил истфак БашГУ и аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при президенте республики по специальности «Политические процессы и технологии, этнополитическая конфликтология». Трудовую карьеру Иршат Анварович начал в 1985 году — в редакции региональной газеты «Ленинец». Позже работать секретарем Комитета комсомола Бурзянского леспромхоза и учителем в Аскаровской средней школе. В 1995 году он стал корреспондентом и политическим обозревателем газеты «Башкортостан». Там он также трудился завотделом и замом главного редактора. С 2002 по 2008 год возглавлял редакцию молодежного журнала «Шонкар». Был членом Союза писателей Башкирии.
Тляумбетов также издал две книги рассказов и повестей: «Урман эбейе» (1988, «Лесная бабушка»), «Тау эйэhе» (1992, «Хозяин гор»).
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