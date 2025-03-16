Ушел из жизни писатель и журналист из Башкирии Иршат Тляумбетов

Тляумбетов окончил истфак БашГУ и аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при президенте республики по специальности «Политические процессы и технологии, этнополитическая конфликтология». Трудовую карьеру Иршат Анварович начал в 1985 году — в редакции региональной газеты «Ленинец». Позже работать секретарем Комитета комсомола Бурзянского леспромхоза и учителем в Аскаровской средней школе. В 1995 году он стал корреспондентом и политическим обозревателем газеты «Башкортостан». Там он также трудился завотделом и замом главного редактора. С 2002 по 2008 год возглавлял редакцию молодежного журнала «Шонкар». Был членом Союза писателей Башкирии.