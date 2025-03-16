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Белорусские ученые изобрели капу против храпа

Капу против храпа изобрели ученые в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Ученые двух белорусских университетов изобрели капу против храпа, рассказал телеканал ОНТ.

Чтобы люди могли наслаждаться спокойными снами, специальную капу разработали лучшие умы сразу двух университетов — технического и медицинского.

Сообщается, что конструкция из полимера и винта обойдется примерно в 700 белорусских рублей. Следует учесть, что при каждом стоматологическом лечении капу придется корректировать.

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