Белорусские ученые изобрели капу против храпа

Ученые двух белорусских университетов изобрели капу против храпа, рассказал телеканал ОНТ.
Чтобы люди могли наслаждаться спокойными снами, специальную капу разработали лучшие умы сразу двух университетов — технического и медицинского.
Сообщается, что конструкция из полимера и винта обойдется примерно в 700 белорусских рублей. Следует учесть, что при каждом стоматологическом лечении капу придется корректировать.
Ранее мы писали, что известно о доме элиты БССР у минской Комаровки, где квартира стоит $230 тысяч: «Прозван в народе Цент».
Еще в ЗАГС сказали, что дата 25 мая вызывает ажиотаж у молодоженов Минска.