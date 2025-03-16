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Снегопады и морозы прогнозируют белорусские синоптики 17 и 18 марта

Неделя начнется в Беларуси со снегопадов и порывистого ветра.

Источник: Комсомольская правда

Погода в начале недели — 17−18 марта — будет в Беларуси некомфортной, сообщает pogoda.by.

17 марта, в понедельник, днем скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы. Во многих районах Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. Более того, с севера будет дуть местами сильный порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит −1..-7, а днем не превысит −2..+3.

Во вторник 18 марта на большей части страны снова ожидаются осадки: снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Не уйдет и сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −4..-10, при прояснениях морозы окрепнут до −13. Днем ждут от −1 до +6.

19 марта, в среду, начнет теплеть. Ночью на большей части территории Беларуси, а днем местами пройдут небольшие кратковременные осадки: мокрый снег и дождь. Температура воздуха минимальная ночью составит −4..+1, а днем поднимется до +3..+10.

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