Снегопады и морозы прогнозируют белорусские синоптики 17 и 18 марта

Во вторник 18 марта на большей части страны снова ожидаются осадки: снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Не уйдет и сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −4..-10, при прояснениях морозы окрепнут до −13. Днем ждут от −1 до +6.