Автолюбители жалуются на жуткое состояние участка трассы Воткинск — Пермь.
Сообщение появилось в Сети.
«Дорога Воткинск — Пермь скоро перестанет быть проезжей, — говорится в посте. — Участок Воткинск — Кельчино практически отсутствует».
По словам автора сообщения, на трассе ежедневно стоят автомобили с пробитыми колёсами, а грузовики ломают подвески.
«Автобусы идут с огромным опозданием. Дорожных служб Удмуртии не наблюдается», — повествует сообщение.
К посту прикреплено видео. На кадрах — моргающий в темноте аварийкой пассажирский автобус. Его передние колеса стоят в большой дыре в проезжей части. Вокруг большие ямы. Далее в кадре другой участок дороги с глубокими ямами.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми автобус провалился в дыру в асфальте на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Мильчакова. Это произошло в конце января. Автобус застрял в отверстии, образовавшемся на проезжей части, задним колесом.