Старейшей жительнице Омской области исполнилось 107 лет

Сотрудники следственного управления СК России по Омской области навестили и поздравили с 107-летием Юлию Ильиничну Дерябину — ветерана Великой Отечественной войны и труда.
Юлия Ильинична родилась 15 марта 1918 года в Тарском районе, рано потеряла родителей и воспитывалась в детском доме. Она пережила разруху гражданской войны, коллективизацию, трудилась в годы Великой Отечественной войны, а затем помогала восстанавливать сельское хозяйство. За свою доблестную работу она удостоена почетных званий «Труженик тыла» и «Ветеран труда».
У именинницы большая семья — 7 детей, 14 внуков, 17 правнуков и 7 праправнуков. До ста лет она вязала носки и варежки для родных, а сейчас, несмотря на почтенный возраст, следит за новостями и переживает за судьбу страны.
Следователи были тронуты ее рассказами о жизни. От имени всего управления и его руководителя Виталия Батищева они поблагодарили ветерана за стойкость и мужество, пожелали здоровья и долголетия, а также вручили цветы и памятный адрес.