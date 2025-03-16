В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул животных

«А вот если последствия наступили, и животное на кого-то напало по причине недосмотра владельца, то должна наступить уже более серьезная ответственность. Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла, как в Бурятии, то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье “причинение смерти по неосторожности”. Это уже поправка в УК», — добавил депутат Госдумы.