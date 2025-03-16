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В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул животных

Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул животных.

«Я направил в правительство на получение отзывов два законопроекта. Первый ужесточает ответственность за “самовыгул”. Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт “самовыгула” установлен, но обошелся без последствий для окружающих», — написал он в своем Telegram-канале.

Бурматов отметил, что самовыгул — безответственность и зло. По его словам, это как минимум административное правонарушение, поскольку самовыгул прямо запрещен федеральным законом об ответственном обращении с животными, однако, наказание за нарушение этой нормы в настоящее время «смехотворное» и совершенно не соответствует тем страшным последствиям, к которым может вести безалаберность владельца.

«А вот если последствия наступили, и животное на кого-то напало по причине недосмотра владельца, то должна наступить уже более серьезная ответственность. Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла, как в Бурятии, то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье “причинение смерти по неосторожности”. Это уже поправка в УК», — добавил депутат Госдумы.

В заключении парламентарий выразил надежду на оперативное получение положительных отзывов правительства, подчеркнув, что собака — не только друг человека, но и большая ответственность для него.