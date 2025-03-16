Жительница Казачинско-Ленского района получит жилье вне очереди

Жительница Казачинско-Ленского района получит новое жилое помещение во внеочередном порядке после вмешательства прокуратуры. Установлено, что жилое помещение, относящееся к муниципальному жилому фонду, в котором проживала женщина, признано аварийным и непригодно для дальнейшей эксплуатации. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.