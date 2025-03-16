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Жительница Казачинско-Ленского района получит жилье вне очереди

Женщине предоставят новое жилье вместо аварийного по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Казачинско-Ленского района получит новое жилое помещение во внеочередном порядке после вмешательства прокуратуры. Установлено, что жилое помещение, относящееся к муниципальному жилому фонду, в котором проживала женщина, признано аварийным и непригодно для дальнейшей эксплуатации. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию Магистральнинского муниципального образования обязанности предоставить местной жительнице равнозначное жилье вне очереди, — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Иркутский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, а жалобу ответчика — без удовлетворения.