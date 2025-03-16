Строительная готовность школы в районе Внуково составляет 80%

«Готовность одной из самых крупных строящихся в ТиНАО школ на 2,1 тыс. мест составляет около 80%. Там возведен монолит, уложена кровля, завершены фасадные работы и остекление, ведется внутренняя отделка помещений. На прилегающей территории завершается благоустройство: уже смонтированы малые архитектурные формы, оборудованы спортивные площадки, подготовлено основание под футбольное поле. По окончании строительства застройщик передаст школу в систему столичного образования», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Уточняется, что школа появится на территории жилого квартала на ул. Бориса Пастернака. В ней будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
«В четырехэтажном здании новой школы разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, два зала для проведения мероприятий, а также пять спортивных залов. Их оснастят полупрофессиональным оборудованием: гимнастическими снарядами, брусьями, шведскими стенками, канатами, кольцами и баскетбольными щитами», — приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Как отмечается, на территории школы застройщик планирует организовать спортивную зону с футбольным полем, площадкой для игры в волейбол и баскетбол, столами для настольного тенниса, дорожкой для бега и спортивной ходьбы. Там также оборудуют места для воркаут-тренировок, зоны для подвижных игр и общешкольных мероприятий.