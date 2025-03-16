Строительная готовность школы в районе Внуково составляет 80%

«Готовность одной из самых крупных строящихся в ТиНАО школ на 2,1 тыс. мест составляет около 80%. Там возведен монолит, уложена кровля, завершены фасадные работы и остекление, ведется внутренняя отделка помещений. На прилегающей территории завершается благоустройство: уже смонтированы малые архитектурные формы, оборудованы спортивные площадки, подготовлено основание под футбольное поле. По окончании строительства застройщик передаст школу в систему столичного образования», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.