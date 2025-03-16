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Чердынь, Усолье и Кын признали самыми красивыми в России

Три населенных пункта Прикамья вошли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков страны.

Источник: Комсомольская правда

Чердынь, Усолье и Кын получили свидетельства о вхождении в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Сразу три территории Пермского края впервые удостоили столь высокого звания.

В населенных установят памятные знаки, подтверждающий полученный статус. Новый статус обеспечит им рост туристического потока, послужит стимулом к дополнительному развитию. Чердынь, Усолье и Кын станут точками притяжения для гостей региона. Перед ними откроют дополнительные туристические возможности — медийную поддержку и включение в путеводители.

Каждый населенный пункт оценивали по 12 критериям с учетом качества окружающей среды, красивой эстетичной застройки, наличия собственной гастрономии, ремесел, туристических маршрутов и событийного календаря.

Населенные пункты в своем телеграм-канале поздравили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он порадовался за свою родную Чердынь.

«Сам вырос в этих краях, поэтому знаю, как прекрасна Чердынь в любое время года. Активно занимаемся реставрацией объектов культурного наследия, благоустраиваем скверы и набережные округа, обновляем дороги», — отметил Дмитрий Махонин.

Чердынь впервые упоминается в летописях в 1451 году, в городе проживают около 5 тыс. человек. С 2002 года Чердынь вошла в Перечень исторических городов России.

Село Кын основали в 1759 году при строительстве Кыновского железоделательного завода. Сейчас в нем проживают около 1000 человек. Город Усолье называют «столицей Строгановых», его основали в 1606 году как центр солеваренной промышленности, в нем проживают 6 тыс. человек.

Членами Ассоциации самых красивых деревень и городков России являются свыше 50 населенных пунктов, включая Суздаль, Мышкин, Калязин, Константиново, Великий Устюг и другие.