Чердынь, Усолье и Кын признали самыми красивыми в России

Село Кын основали в 1759 году при строительстве Кыновского железоделательного завода. Сейчас в нем проживают около 1000 человек. Город Усолье называют «столицей Строгановых», его основали в 1606 году как центр солеваренной промышленности, в нем проживают 6 тыс. человек.