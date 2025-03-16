В ВКО показали, как взрывают лавины, чтобы не завалило дороги

10 марта 2025 года в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.