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В ВКО показали, как взрывают лавины, чтобы не завалило дороги

В Восточно-Казахстанской области провели несколько контролируемых спусков с заснеженных гор, чтобы сберечь трассы от завалов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, параллельно хребту, где провели контролируемый спуск снега, проходит дорога с активным автомобильным движением «Усть-Каменогорск-Самарское». Здесь, на 132−137 км расположены три лавиносбора, на которых проводились превентивные меры.

«По подсчетам специалистов ГУ “Казселезащита” МЧС РК, объем снежной массы, сошедшей после контролируемых взрывов, составил 1850 кубических метров», — рассказали в МЧС.

Ранее снежные лавины сошли и заблокировали дороги в двух регионах Казахстана, в том числе и в Восточно-Казахстанской области.

10 марта 2025 года в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.