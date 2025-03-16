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В Башкирии произошла еще одна смертельная авария. На этот раз погиб 35-летний водитель молоковоза

В Башкирии при столкновении молоковоза и тягача погиб 35-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 16 марта, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 66-м километре трассы Р-240 — на подъезде к автодороге М-12 «Восток». Там столкнулись грузовой молоковоз под управлением 35-летнего жителям Дюртюлинского района и встречный тягач Dongfeng, которым рулил 44-летний водитель из Иркутской области.

— Водитель молоковоза скончался до приезда скорой медицинской помощи, — передали в ГАИ РБ.

ДТП перекрыло проезжую часть на трассе. Дорожные инспекторы организовали реверсивное движение для легковых автомобилей.

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