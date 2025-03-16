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В Ростовской области синоптики обещают мокрый снег

Жителей Ростовской области предупредили о мокром снеге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области синоптики прогнозируют резкую смену погоды. На регион надвигается похолодание, сообщает региональное управление МЧС.

С 17 марта на Дону ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах. Ветер усилится до 18 м/с.

В Ростове-на-Дону 17 марта днем температура не поднимется выше +13 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями. 18−19 марта днем будет +7…+5 градусов, а ночью возможны заморозки до −2 градусов.

В северных районах области, 17 марта днем температура составит не более +7 градусов, а ночью опустится до +4. 18−19 марта днем ожидается +3…+4 градуса, ночью — до −4.

При этом в других районах 16−17 марта сохранится аномально теплая погода: днем до +25…+28 градусов. Однако сильный ветер с порывами до 15−18 м/с может создать дискомфорт.