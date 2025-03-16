Челябинцам запретили выходить на реку Миасс

«Пребывание на льду всегда сопряжено с риском. Сейчас защитный “панцирь” на водоёмах неравномерный и недостаточно прочный», — отметили специалисты. В ведомстве составили чек-лист для тех, кто решится на ловлю рыбы. Во-первых, безопасным считается лед с голубым или зелёным оттенком толщиной не менее 10 см. Во-вторых, если по льду движется группа людей, то необходимо соблюдать дистанцию — 5 метров друг от друга. В-третьих, нужно предупредить родных о месте рыбалки и взять с собой телефон. В-четвертых, нужно быть внимательным и при появлении треска сразу же уходить, не стоит делать много лунок, так как это ослабляет лед.