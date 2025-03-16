Стрелок из Тулунского района погиб в зоне СВО

Сергей Сердюк родился в оселке Ермаки Тулунского района. В мае 1995 года был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Срочную службу по призыву проходил в должности механика-водителя. После окончания службы уволен в запас. Заключил контракт с Министерством обороны РФ, чтобы принять участие в СВО. Мужчина погиб 25 февраля 2025 года в ходе выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Авдеевка. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом Президента РФ гвардии ефрейтор Сердюк Сергей Николаевич посмертно представлен к награждению Орденом Мужества.