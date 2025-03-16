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Стрелок из Тулунского района погиб в зоне СВО

Мужчина погиб в ходе выполнения боевого задания.

Источник: Комсомольская правда

Гвардии ефрейтор, стрелок мотострелкового отделения мотострелковой бригады Сергей Сердюк из Тулунского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с военнослужащим состоялось 13 марта. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Муниципального образования «Тулунский район».

— Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича. Мы никогда не забудем героическую службу нашего земляка и память о нем будет жить в сердцах людей вечно, — говорится в сообщении.

Сергей Сердюк родился в оселке Ермаки Тулунского района. В мае 1995 года был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Срочную службу по призыву проходил в должности механика-водителя. После окончания службы уволен в запас. Заключил контракт с Министерством обороны РФ, чтобы принять участие в СВО. Мужчина погиб 25 февраля 2025 года в ходе выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Авдеевка. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом Президента РФ гвардии ефрейтор Сердюк Сергей Николаевич посмертно представлен к награждению Орденом Мужества.