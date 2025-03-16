Поисковики обнаружили на Шерпенском плацдарме боеприпасы времен Великой Отечественной

Сражение на Шерпенском плацдарме длилось четыре с половиной месяца, оно считается одним из самых кровопролитных в истории освобождения Молдовы от фашизма. С апреля по август 1944 года здесь полегло и пропало без вести не менее 11 тысяч красноармейцев. По сей день поисковики находят на местах сражений не только действующие боеприпасы, но и останки советских солдат, которых с воинскими почестями предают земле в торжественной обстановке в канун 9 Мая.