Поисковики обнаружили на Шерпенском плацдарме боеприпасы времен Великой Отечественной

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Поисковое движение Молдовы провело разведывательный выезд по исследованию бывших полей сражений Великой Отечественной войны на территории Шерпенского плацдарма в Новоаненском районе, об этом в своем Telegram рассказал глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
На месте раскопок поисковики обнаружили предметы времен Великой Отечественной войны, элементы снаряжения и амуниции. Также поисковиками найдены взрывоопасные предметы, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты и патроны.
Одна из находок, минометная мина 82-мм, представляла особую опасность. Поисковики вызвали на место ее обнаружения представителей полиции, саперов Национальной армии и военных наблюдателей в Зоне Безопасности от Республики Молдова, Российской Федерации и Приднестровья.
Взрывоопасные предметы были подготовлены к уничтожению на месте обнаружения.
«Этот взрыв мог унести чьи-то жизни, даже спустя 80 лет после окончания войны. Он гулко прозвучал над Шерпенским плацдармом, под контролем сапёров, уничтоживших притаившуюся смерть. Молдавская земля освободилась от очередной порции смертоносного железа совместными усилиями поисковиков и военных, сделавших, несмотря ни на что, одно общее дело для нашей страны», — отметил Алексей Петрович.
Сражение на Шерпенском плацдарме длилось четыре с половиной месяца, оно считается одним из самых кровопролитных в истории освобождения Молдовы от фашизма. С апреля по август 1944 года здесь полегло и пропало без вести не менее 11 тысяч красноармейцев. По сей день поисковики находят на местах сражений не только действующие боеприпасы, но и останки советских солдат, которых с воинскими почестями предают земле в торжественной обстановке в канун 9 Мая.