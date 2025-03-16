В Башкирии до 19 марта для всех автомобилей перекрыли движение по автодороге

В Башкирии сегодня, 16 марта, перекрыли движение на трассе для всех видов транспорта. Мера будет действовать три дня. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о дороге М-5 «Урал» − Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки на 84 км. Это объездной путь ремонтируемого моста через реку Курсак в Альшеевском районе.
Движение по дороге планируют запустить 19 марта в 18:00.
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