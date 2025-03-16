Автобусные маршруты изменятся в Минске в связи с открытием новых станций метро

После запуска в Минске новых станций Зеленолужской линии метро, изменятся и автобусные направления, сообщил на СТВ.
В частности сообщается, что уделят внимание перераспределению маршрутов с ранее установленных конечных пунктов на диспетчерские станции «Курасовщина», «Серова», а также разворотное кольцо «Корженевского».
Некоторые пригородные автобусы уже следуют по-новому. А с 1 апреля начнет работать сеть маршрутов с посадкой и высадкой на остановке у метро «Слуцкий гостинец».
Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович рассказал, что «происходит реорганизация пригородной маршрутной сети»:
«В частности, с 10 марта видоизменены конечные пункты таких маршрутов, как Минск-Заболотье, Минск-Леонтьевичи и ряд других маршрутов, которые выполняет государственный перевозчик “Минсктранс” до диспетчерской станции “Курасовщина”.
Кроме того, изменения произойдут по маршрутам, выполняемым «Миноблавтотрансом» с узкого направления.
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