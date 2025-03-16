Жителей Ростова предупредили об ограничениях на дорогах

В Ростове-на-Дону с 3 апреля ограничат движение транспорта по проспекту 40-летия Победы. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Согласно опубликованной информации, ограничения коснутся участка в районе дома № 314 и продлятся до 29 августа. Причиной станут работы по ремонту канализационной сети.
Также с 3 апреля по 15 июля из-за ремонтных работ канализационной сети будет ограничено движение на нескольких улицах. Ограничения затронут пять участков: Переулок Грибоедовский — от Социалистической до Нижнебульварной улиц; Улица Панова — от Образцовой до улицы Менжинского; Улица Нансена — от улицы Мечникова до Театрального проспекта; Улица Новаторов — от проспекта Ленина до дома № 7А; Улица Нансена — от улицы Шеболдаева до переулка Дальний.
Отметим, что автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.