Жителей Ростова предупредили об ограничениях на дорогах

Также с 3 апреля по 15 июля из-за ремонтных работ канализационной сети будет ограничено движение на нескольких улицах. Ограничения затронут пять участков: Переулок Грибоедовский — от Социалистической до Нижнебульварной улиц; Улица Панова — от Образцовой до улицы Менжинского; Улица Нансена — от улицы Мечникова до Театрального проспекта; Улица Новаторов — от проспекта Ленина до дома № 7А; Улица Нансена — от улицы Шеболдаева до переулка Дальний.