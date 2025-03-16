В двух районах Уфы 17 марта отключат воду.

Завтра, 17 марта, в двух районах Уфы в связи с технической необходимостью отключат водоснабжение.
Как сообщает управление жилищного хозяйства столицы, без горячей и холодной воды в Калининском районе с 10.00 до 20.00 часов останутся дом 81а на улице Тухвата Янаби и дома 29, 39, 45 и 47 на Сельско-Богородской.
В Советском районе ограничатся отключением горячей воды. её не будет с с 10.00 до 17.00 часов на улице Р. Зорге в домах 6, 8 и 8/2, а также на С. Халтурина в домах 34, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1 и 46.