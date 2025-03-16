Использование всесезонных шин на авто зимой могут запретить в Беларуси

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Всесезонные шины могут запретить использовать зимой в Беларуси, рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков в эфире «Беларусь 1».
Он рассказал, что когда проводилась корректировка Правил дорожного движения, был затронут ряд моментов, которые касаются технической стороны. После корректировки ПДД Госавтоинспекция предложила изменить перечень неисправностей, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Сейчас зимой допускается использование как зимних, так и всесезонных шин. Хотя по техрегламенту такой тип шин использовать зимой не предусмотрен.
В данный момент вносятся изменения, чтобы всесезонные шины не использовались.
По словам начальника главного управления ГАИ МВД, изучение обстоятельств ДТП, которые произошли в зимний период, показало, что всесезонные шины действительно небезопасны.
«Сегодня водитель уже не сможет пройти техосмотр, если на авто установлены всесезонные шины. По техрегламенту эту не допускается», — заключил Ротченков.