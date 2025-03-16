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Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд

Катюша из Московского зоопарка получила дизайнерскую эко-сумку в День панд.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка в День панд получила в подарок дизайнерскую эко-сумку, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический «День панд», посвященный проблеме защиты этих животных.

«Сегодня, в свой праздник, День панд, Катюшка наконец-то получила модную дизайнерскую сумочку, да еще и стопроцентно экологичную, потому что полностью съедобную. И, судя по тому, как она ей чавкает, она ей очень понравилась», — написала Акулова в Telegram-канале.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте «Активный гражданин» малышку решили назвать Катюшей.