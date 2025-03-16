Катюша из Московского зоопарка получила подарок в День панд

«Сегодня, в свой праздник, День панд, Катюшка наконец-то получила модную дизайнерскую сумочку, да еще и стопроцентно экологичную, потому что полностью съедобную. И, судя по тому, как она ей чавкает, она ей очень понравилась», — написала Акулова в Telegram-канале.