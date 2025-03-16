Волгоградцев предупреждают о выходе змей из зимней спячки

Обманутые ярким солнцем и высокими температурами, из зимней спячки вышли змеи.
По словам зоологов, традиционно они просыпаются в конце апреля, но благодаря очень ранней весне змеи покинули свои зимние убежища практически на целый месяц раньше положенного им времени. И не только в Волгоградской области, но и еще в 28 регионах. Среди них — Татарстан, Марий Эл, Ростовская и Тверская области, Подмосковье. Змей уже видят греющимися под солнышком на камнях, бревнах и лесных тропах. Любителей природы это зрелище порядком напрягает. Встреча, согласитесь, не слишком приятная, от которой никогда не знаешь, чего ожидать.
И эта тревога зачастую имеет под собой основание. Летальность от укусов гадюк — 1−2%. Их яд провоцирует нарушения в работе центральной нервной системы, сердца и почек, может вызвать судороги, нарушения дыхания и даже паралич.
«В Волгоградской области встречаются три вида ядовитых змей: гадюка обыкновенная, гадюка степная и гадюка Никольского, — рассказывает зоолог Василий Беляев. — В наших краях обитают также водяной уж, узорчатый полоз и медянка, которых порой путают с гадюками, но, в отличие от ядовитых змей, эти безопасны для человека. Максимум, что они могут сделать, — громко шипеть, окатить того, кто мешает принимать им солнечные ванны, дурнопахнущим пометом и укусить. Но их укус, повторю, безвреден».
Отличить гадюк от змей неядовитых довольно просто. Эксперт пояснил, что голова у гадюк четкая треугольная, тело толстоватое и короткое, хвост тоже короткий и сильно выдающийся. Как правило, гадюки некрупные — до 60 сантиметров длиной, они серые или черные с темным зигзагообразным рисунком вдоль тела. Специалисты советуют: если вы встретились со змеей, нужно не паниковать и обойти ее стороной.
«Если змею не провоцировать, она никогда не нападет первой, — поясняет Василий Беляев. — При встрече с человеком обычно она предпочитает ретироваться — человек для нее не добыча. Поэтому, если вы увидели змею, не делайте резких движений, сразу отходите на безопасное расстояние, не поворачиваясь к змее спиной. Не бегите — в панике вы можете не заметить другую змею и наступить на нее».
Что делать, если гадюка все-таки укусила?
«Прежде все — успокоиться, — рекомендует врач Петр Давыдовский. — Летальные случаи от укуса гадюки крайне редки и обусловлены, как правило, анафилактической реакцией, которую вызывает аллерген, содержащийся в яде. Поэтому укус гадюки очень опасен для детей и людей, страдающих от аллергии».
После укуса нужно сразу принять любое антигистаминное лекарство в обычной дозировке и пить как можно больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию. Если укус пришелся в руку или ногу, нужно обработать ранку антисептиком, наложить на нее чистую повязку, зафиксировать конечность.
Можно наложить шину, чтобы замедлить лимфодренаж в месте укуса и распространение яда, а затем срочно ехать к врачу — он введет антидот.
«Народное средство — обрабатывать ранку каленым железом категорически запрещено, как и перетягивать конечность жгутом, — добавляет медик. — Наложение жгута приведет к еще большему поражению тканей, в которых из-за яда и так ухудшено кровоснабжение. Это может способствовать развитию некроза».
Петр Давыдовский советует приложить холод к месту укуса змеи, чтобы уменьшить избыточное расширение сосудов, и не советует употреблять алкоголь. По его словам, алкоголь только ускорит всасывание яда и приведет к более выраженной сосудистой реакции. Не рекомендует он и отсасывать яд гадюки, несмотря на то что многие признают эффективность такого способа в первые секунды после укуса.
«Поскольку укус гадюки, в отличие от укуса той же кобры, чаще всего не представляет смертельной опасности, мы не рекомендуем отсасывать гадючий яд из ранки взрослого человека, чтобы не занести инфекцию, которая потом может очень неблагоприятно протекать, — объясняет врач. — Однако такой способ, примененный в первые секунды после укуса змеи, пока не успел сработать лимфодренаж, действительно очень эффективен и позволяет удалить до 50% яда и снизить аллергическую реакцию. Но важно это делать сразу после укуса, поскольку потом яд всасывается в более глубокие слои кожи и извлечь его оттуда затруднительно».
Прислушайтесь к советам специалистов и будьте осторожны, общаясь с природой!