Волгоградцев предупреждают о выходе змей из зимней спячки

«Поскольку укус гадюки, в отличие от укуса той же кобры, чаще всего не представляет смертельной опасности, мы не рекомендуем отсасывать гадючий яд из ранки взрослого человека, чтобы не занести инфекцию, которая потом может очень неблагоприятно протекать, — объясняет врач. — Однако такой способ, примененный в первые секунды после укуса змеи, пока не успел сработать лимфодренаж, действительно очень эффективен и позволяет удалить до 50% яда и снизить аллергическую реакцию. Но важно это делать сразу после укуса, поскольку потом яд всасывается в более глубокие слои кожи и извлечь его оттуда затруднительно».