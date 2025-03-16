Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям

Глава ГАИ Башкирии предупредил водителей о тумане.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня Башкирию накрыл туман. Завтра ночью и утром он сохранится. Об этом предупредил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

— Вести машину в тумане опасно даже для опытных автомобилистов. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше — на деле всё ровно наоборот. Водителю становится сложно ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП, — отметил главный гаишник Башкирии.

Он рекомендовал водителям переждать туман и не выезжать на дальние расстояния. Если поездку отложить не получается, Севастьянов попросил соблюдать скорость, дистанцию, интервал и ехать с включенными фарами, в том числе противотуманными. Он также призвал не допускать необдуманных маневров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.