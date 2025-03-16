Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям

Сегодня Башкирию накрыл туман. Завтра ночью и утром он сохранится. Об этом предупредил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
— Вести машину в тумане опасно даже для опытных автомобилистов. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше — на деле всё ровно наоборот. Водителю становится сложно ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП, — отметил главный гаишник Башкирии.
Он рекомендовал водителям переждать туман и не выезжать на дальние расстояния. Если поездку отложить не получается, Севастьянов попросил соблюдать скорость, дистанцию, интервал и ехать с включенными фарами, в том числе противотуманными. Он также призвал не допускать необдуманных маневров.
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