Главный госавтоинспектор Башкирии обратился с важным заявлением.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к населению республики с важным заявлением. Он предупредил о наступлении в регионе неблагоприятных погодных условиях и в связи с этим порекомендовал водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными на дороге.
"Уважаемые участники дорожного движения, сегодня мы наблюдаем ухудшение видимости в отдельных участках автодорог из-за тумана. Такое явление природы сохранится в ночные и утренние часы.
Вести машину в тумане опасно даже для опытных автомобилистов. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше — на деле всё ровно наоборот. Водителю становится сложно ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП.
В идеале такую погоду нужно переждать. Но если отложить поездку не получается, прошу соблюдать скоростной режим, дистанцию, интервал, двигаться с включёнными световыми приборами, в том численностью противотуманными. Не допускайте необдуманных манёвров обгона и опережения. Пешеходам рекомендую переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.
Берегите себя и своих близких", — написал Владимир Севастьянов в своих соцсетях.
Главное управление регионального МЧС также сообщило о том, что в Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления в виде дождя и мокрого снега, ночью местами до сильных. Ночью и утром в отдельных районах гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.