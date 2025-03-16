Главный госавтоинспектор Башкирии обратился с важным заявлением.

Главное управление регионального МЧС также сообщило о том, что в Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления в виде дождя и мокрого снега, ночью местами до сильных. Ночью и утром в отдельных районах гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.