На юге потеплеет до +27: какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 17 по 19 марта

В понедельник, 17 марта, по прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.
«Лишь на севере и северо-западе страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега», — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».
В целом по стране ожидается туман, усиление ветра, на севере — гололед, днем на юго-западе — пыльная буря.
В Астане
17 марта: ночью переменная облачность, без осадков. Туман, ночью и утром гололед. Днем переменная облачность, утром и днем дождь. Туман. Ветер южный 9−14 м/с с порывами до 15−20 метров. Температура воздуха ночью 0−2°, днем +5+7°.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с, днем порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +7+9°.
19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +7+9°.
В Алматы
17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +15+17°.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.
19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.
В Шымкенте
17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +20+22°.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +23+25°.
19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +25+27°.