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На юге потеплеет до +27: какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 17 по 19 марта

Специалисты РГП «Казгидромет» поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток — с 17 по 19 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 7 м/с 88% 755 мм рт. ст. +14°

В понедельник, 17 марта, по прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

«Лишь на севере и северо-западе страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега», — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

В целом по стране ожидается туман, усиление ветра, на севере — гололед, днем на юго-западе — пыльная буря.

В Астане

17 марта: ночью переменная облачность, без осадков. Туман, ночью и утром гололед. Днем переменная облачность, утром и днем дождь. Туман. Ветер южный 9−14 м/с с порывами до 15−20 метров. Температура воздуха ночью 0−2°, днем +5+7°.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с, днем порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +7+9°.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +7+9°.

В Алматы

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +15+17°.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +20+22°.

В Шымкенте

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +20+22°.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +23+25°.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +25+27°.