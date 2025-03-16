Прокат электросамокатов возобновили в приложении «Московский транспорт»

«Стартовал сезон аренды, а это значит, что в приложении снова можно легко и удобно забронировать и взять напрокат самокат, оплатить поездку и посмотреть ее историю», — говорится в сообщении.
Как уточняется, для того, чтобы воспользоваться функцией необходимо зарегистрироваться в приложении, выбрать в боковом меню «Билеты и Сервисы», найти раздел «Самокаты» и подключить операторов проката. На карте приложения отобразятся все доступные самокаты с иконками операторов. Там необходимо выбрать подходящий вариант и следовать инструкции.
«В этом сезоне взять самокат в аренду снова можно через приложение “Московский транспорт”. Впервые такая возможность появилась в 2022 году. С тех пор пользователи арендовали самокаты более 11 тыс. раз, а забронировали — свыше 5 тыс. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать наши мобильные сервисы», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.