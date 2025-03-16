Прокат электросамокатов возобновили в приложении «Московский транспорт»

«В этом сезоне взять самокат в аренду снова можно через приложение “Московский транспорт”. Впервые такая возможность появилась в 2022 году. С тех пор пользователи арендовали самокаты более 11 тыс. раз, а забронировали — свыше 5 тыс. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать наши мобильные сервисы», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.