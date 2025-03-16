Жители Академического выступили против соглашения мэрии и защитников березовой рощи

«Доступность детских садов и школ напрямую влияет на решение о рождении детей, а наш район активно заселяют молодые семьи в репродуктивном возрасте. Однако 12.03.2025 г. глава города Орлов А. В. и ограниченный круг лиц заключили соглашение, в результате которого из плана застройки был исключен участок березовой рощи, ранее предназначенный под школу на 1500 мест и детский сад, при этом запланировано строительство жилого комплекса с добавлением этажности, и высотной парковки прямо напротив жилого дома Чкалова 231. Мы требуем провести проверку законности этого решения и проверку законности перевода земель в категорию ТОП-1. Исключение социальных объектов из плана застройки нарушает права граждан на доступность образования, что противоречит принципам территориального планирования и социальной политики государства. Мы настаиваем на возвращении школы и детского сада в план застройки березовая рощи вдоль улицы Чкалова, как это было запланировано ранее», — говорится в письме.