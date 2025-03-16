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Жители Академического выступили против соглашения мэрии и защитников березовой рощи

Жители Академического в Екатеринбурге требуют построить в березовой роще школу.

Жители микрорайона Краснолесье (Екатеринбург) написали коллективное письмо на имя президента России Владимира Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, мэре Екатеринбурга Алексея Орлова и целого ряда других руководителей. Граждане требуют построить школу на территории части березовой рощи, которая отдана под застройку.

Из-за изменений, к которым пришли общественники Каракоза и мэрия, Краснолесье останется без детсада и школы, которую раньше обещал «Атомстройкомплекс».

«У нашего микрорайона по факту “забрали” и школу, и детский сад. Это 1850 мест. Заявлен их перенос в соседний квартал. Но не будем обманываться — там будут построены другие жилые кварталы. И двери будущие школа и детский сад, которые сейчас словно корова слизала с карты березовой рощи, распахнут в первую очередь именно для новоселов, а не для наших с вами детей», — отметили активистки микрорайона.

По их мнению, «Атомстройкомплекс» «удачно отскочил», сэкономив миллиарды, которые мог потратить на соцобъекты.

Горожане сообщают об острой нехватке в микрорайоне мест в школьных и дошкольных образовательных учреждениях.

«Доступность детских садов и школ напрямую влияет на решение о рождении детей, а наш район активно заселяют молодые семьи в репродуктивном возрасте. Однако 12.03.2025 г. глава города Орлов А. В. и ограниченный круг лиц заключили соглашение, в результате которого из плана застройки был исключен участок березовой рощи, ранее предназначенный под школу на 1500 мест и детский сад, при этом запланировано строительство жилого комплекса с добавлением этажности, и высотной парковки прямо напротив жилого дома Чкалова 231. Мы требуем провести проверку законности этого решения и проверку законности перевода земель в категорию ТОП-1. Исключение социальных объектов из плана застройки нарушает права граждан на доступность образования, что противоречит принципам территориального планирования и социальной политики государства. Мы настаиваем на возвращении школы и детского сада в план застройки березовая рощи вдоль улицы Чкалова, как это было запланировано ранее», — говорится в письме.

Горожане напоминают, что обеспечение детей качественным образованием и безопасной средой для жизни — это не просто вопрос удобства, а приоритетная задача, продиктованная Конституцией РФ. Екатеринбуржцы заявляют, что они категорически против уничтожения социальных объектов в угоду коммерческим интересам.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в микрорайоне Краснолесье, где для жителей в шаговой доступности вот уже 30 лет расположена всего одна школа — № 181. Здание школы было построено в 1995 году с проектной мощностью на 830 учащихся, в 2022 году был сделан пристрой к школе с проектной мощностью на 800 учащихся, итого 1630 мест. На сегодняшний день, количество учащихся в школе № 181 составляет: 1−4 классы — 1614 учеников, 5−9 классы — 1253 ученика, 10−11 классы — 166 учеников. Итого в школе обучаются 3033 учеников.

Средняя наполняемость классов составляет 30 человеко-мест, средняя площадь учебных кабинетов составляет 40 м², что соответствует 1,33 м² на одного обучающегося. Учебный процесс организован в двухсменном режиме работы. Уже сейчас ученики жалуются на очереди в туалеты, нехватку места для размещения одежды в раздевалке, нехватку мест в столовой. Педагоги вынуждены работать с колоссальной нагрузкой, что непременно сказывается на качестве процесса обучения.

Ежегодно в школе открыто не менее 360 мест для первоклассников. В 2025 году планируется открытие 12 первых классов.

ЕАН писал, что активисты организации «Хорошее дело» считают, что из-за увеличения «нетронутой» территории парк останется неблагоустроенным. Ранее неформальный лидер протестующих Денис Каракоз заявлял, что 12 марта встретился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. По его словам, достигнуто соглашение о сохранении 22 из 25 га березовой рощи. При этом школу, которую планировалось здесь построить, перенесут с улицы А. Мехренцева на бульвар академика Семихатова.