Приоритет дорог изменился на пересечении улиц Чапаева и Шевцова в Иркутске

Приоритет дорог изменился на перекрестке улиц Чапаева и Шевцова в Иркутске. Теперь улица Чапаева стала главной. Кроме того, для легковых автомобилей открыли проезд по улицам Трубецкого и Рабочего штаба в центр. Организовано одностороннее движение, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.