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Приоритет дорог изменился на пересечении улиц Чапаева и Шевцова в Иркутске

Для легковых автомобилей открыт проезд в центр по улицам Трубецкого и Рабочего штаба.

Источник: РИА "Новости"

Приоритет дорог изменился на перекрестке улиц Чапаева и Шевцова в Иркутске. Теперь улица Чапаева стала главной. Кроме того, для легковых автомобилей открыли проезд по улицам Трубецкого и Рабочего штаба в центр. Организовано одностороннее движение, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С улицы Рабочего Штаба, ⅛ перенесли временную остановку общественного транспорта «ГПТУ № 1» на «треугольник» на выезде с Рабочего Штаба на Маратовское кольцо. В мэрии отметили, что к 1 сентября планируется завершить работы и восстановить дорожное полотно. Жителей призвали набраться терпения и обращать внимание на знаки.